Der Italiener berappelte sich allerdings schnell, heuerte nur knapp zwei Wochen nach seinem Ausscheiden beim englischen FC Everton an.

Jetzt also doch! Carlo Ancelotti verordnet Kurz-Trainingslager

In Ancelottis Fußstapfen trat schließlich Gennaro Gattuso. Unter dem ehemaligen Profi des AC Mailand will es derweil so gar nicht anlaufen. Seit der Installierung des 42-Jährige ist die Bilanz mit zwei Pflichtspielsiegen und vier Niederlagen mehr als dürftig.

Napoli ist in der Serie A inzwischen auf den 11. Tabellenplatz durchgereicht worden.

Der Abstand auf Spitzenreiter Juventus Turin beträgt bereits 27 Punkte – für einen Zweitplatzierten der Vorsaison wahrlich ein Horrorszenario.

» Amin Younes strebt Napoli-Abgang an – Bundesliga-Duo mit Interesse

» Gennaro Gattuso stellt klar: Haben keine Angst vor Barça!

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!