Weltweit : Nationalcoach: Kehrt Louis van Gaal auf die Trainerbank zurück?

Beim zweifachen Copa-America-Sieger steht seit drei Jahren Reinaldo Rueda an der Seitenlinie. Der Kolumbianer will laut LA TERCERA seine Zelte in Chile aber abbrechen, angeblich strebt er eine Rückkehr in sein Heimatland an.

Van Gaal gilt als einer der Nachfolge-Kandidaten. Auch Jose Pekerman und Luiz Felipe Scolari werden gehandelt – ebenso wie Gabriel Heinze. Der ehemalige Profi von ManUnited und Real Madrid ist allerdings bereits vom Markt. Er unterschreibt beim US-Klub Atlanta United.

Louis van Gaal arbeitete zuletzt bei Manchester United, 2016 trennten sich die Wege. Der 69-Jährige wurde zuletzt nach dem Abschied von Ronald Koeman von der niederländischen Elftal als neuer Oranje-Coach gehandelt. Den Posten übernahm allerdings Frank de Boer.