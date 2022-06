Nationalmannschaft DFB-Star könnte bei Inter Mailand auf Milan Skriniar folgen

Bei Paris Saint-Germain könnten nach der Blamage in der Champions League in diesem Sommer wieder einige Veränderungen anstehen. Milan Skriniar wird an der Seine als Objekt der Begierde betrachtet. Ein deutscher Nationalspieler gilt im Gegenzug als möglicher Erbe bei Inter Mailand.