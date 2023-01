Albiceleste-Coach Scaloni verteidigt Emiliano Martínez

Emiliano Martínez (30) machte bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht nur durch sportlich herausragende Leistungen auf sich aufmerksam, sondern auch durch eine obszöne Geste und Spott in Richtung Finalgegner Frankreich. Nationaltrainer Lionel Messi Scaloni steht hinter seinem Keeper.

Emiliano Martínez wurde im Elfmeterschießen des WM Endspiels zum Nationalhelden in Argentinien. Bei der Preisverleihung sorgt er mit dem "Penis-Jubel" allerdings für Ärger. Zudem forderte er bei der WM-Feier in der Kabine eine Schweigeminute für Finalgegner Kylian Mbappe ein, bei der Siegesfeier in der Heimat präsentierte er eine Mbappe-Puppe.

Der Spott in Richtung des PSG-Superstars kam vor allem in Frankreich gar nicht gut an. Lionel Scaloni verteidigt den Torhüter von Aston Villa allerdings. Der argentinische Nationalcoach gegenüber Cadena Cope: " Das sind nur Posen. Er ist ein toller Kerl, eigentlich noch ein Junge. Er ist ein unglaublicher Typ, seine Persönlichkeit hat der Gruppe so viel gegeben."