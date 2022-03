WM Quali Südamerika : Albiceleste: Lautaro Martinez verpasst Länderspiele

Wie der argentinische Fußballverband via Twitter verkündete, fällt neben Lautaro auch Lisandro Martínez (24) aus. Den Innenverteidiger von Ajax Amsterdam plagt eine Oberschenkelmuskelverletzung im linken Bein.

Die Albiceleste empfängt am 26. März Venezuela, vier Tage später gastiert der amtierende Copa-America-Sieger in Ecuador. Argentinien ist mit 35 Punkten nach 15 Spieltagen bereits für die WM-Endrunde in Katar qualifiziert. Nur Brasilien (39) hat mehr Zähler gesammelt.