Nationalmannschaft : Alvaro Morata schwärmt: "Pedri wird einer der Besten der Geschichte"

Die spanische Nationalmannschaft sicherte sich am Freitag gegen die Schweiz den Einzug in das Halbfinale bei der Europameisterschaft. Am Rande der Partie zeigt sich Alvaro Morata tief beeindruckt von seinem Teamkollegen Pedri.

Senkrechtstarter Pedri knüpfte bei der Europameisterschaft nahtlos an die starken Auftritte an, die er während seiner Debütsaison beim FC Barcelona zeigte. Im bisherigen Turnierverlauf verpasste der 18-Jährige noch keine Minute.

Begeistert von dem Shootingstar zeigt sich vor allem Nationalmannschaftskollege Alvaro Morata. "Pedri lässt mich halluzinieren, er spielt, als hätte er 40 Jahre Erfahrung", schwärmte der Angreifer während einer Presserunde.

Dem nicht genug, fügte Morata in all seiner Begeisterung an: "Es gibt Spieler, die brauchen lange, um mit Druck umzugehen, andere haben ihn als Standard. Nur wenige haben seine Persönlichkeit und Einstellung, er wird einer der besten in der Geschichte Spaniens sein."

Morata und Pedri kämpften am Freitag in St. Petersburg gegen die Schweiz um den Einzug in das Halbfinale der Europameisterschaft. Spanien setzte nach einem Elfmeter-Krimi durch und trifft nun auf Italien.