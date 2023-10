Ansu Fati kehrt in La Roja zurück – Barça-Schreck Bryan Zaragoza winkt Debüt

Sowohl Ansu Fati (20) als auch Bryan Zaragoza (22), der mit seinem Doppelpack beim gestrigen 2:2-Unentschieden von Granada gegen den amtierenden spanischen Meister FC Barcelona für Furore sorgte, wurden für den verletzten Yeremy Pino (20) für die kommenden Länderspiele nachnominiert. Für Zaragoza ist es die erste Berufung in den spanischen Nationalkader.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente (62) hat die beiden Offensivspieler Ansu Fati und Bryan Zaragoza für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Schottland und Norwegen nachnominiert. Beide Spieler werden den verletzten Villarreal-Profi Yeremy Pino ersetzen.

Comeback für Ansu Fati

Ansu Fati, der für den letzten Lehrgang nicht berücksichtigt wurde, muss sich nach seinem Leih-Wechsel vom FC Barcelona nach Brighton aktuell an die harte Gangart in der englischen Premier League akklimatisieren.

Der 20-Jährige wird von Coach Roberto de Zerbi (44) bei Brighton & Hove Albion in einer zentralen Position hinter der Sturmspitze eingesetzt, pendelt allerdings noch zwischen Startelf und Einwechslungen hin und her. In sieben Pflichtspielen für die Seagulls gelang Fati bislang nur ein Treffer.