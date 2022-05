Spanische Nationalmannschaft Ansu Fati überraschend für Spanien nominiert – das sagt Nationalcoach Luis Enrique

Ansu Fati (19) wurde von Xavi Hernandez in den vergangenen Wochen aufgrund seiner jüngsten Verletzungshistorie nur dosiert eingesetzt. Luis Enrique nominierte den Youngster trotzdem. So erklärt Spaniens Nationaltrainer seine Entscheidung.

Immerhin gab es nach langwierigen Verletzungsproblemen zuletzt Grund zur Freude. In den letzten Saisonspielen wurde der jüngste Torschütze der Champions-League-Geschichte von Barça-Trainer Xavi Hernandez stets in der Schlussphase eingewechselt.

Enrique weiß, was er an einem topfitten Fati hat. Der 19-Jährige hält im Verein und der spanischen Nationalmannschaft einige Rekorde. Spanien trifft in der Nations League auf Portugal, Tschechien und die Schweiz. In der vergangenen Saison scheiterten die Iberer erst im Finale der Nations League an Frankreich. Karim Benzema und Kylian Mbappe erzielten die Tore für die Equipe Tricolore, für Spanien traf Mikel Oyarzabal.

Kader Spanien

Tor: Unai Simón (Athletic), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford).

Abwehr: Inigo Martinez (Athletic), Pau Torres (Villarreal), Dani Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba und Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Cesar Azpilicueta and Marcos Alonso (Chelsea).

Mittelfeld: Sergio Busquets und Gavi (Barcelona), Koke and Marcos Llorente (Atletico), Rodri (Manchester City), Thiago (Liverpool) und Carlos Soler (Valencia).

Angriff: Alvaro Morata (Juventus), Marco Asensio (Real Madrid), Raul de Tomas (Espanyol), Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (Sporting Club), Ansu Fati und Ferran Torres (Barcelona).