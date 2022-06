Nationalmannschaft Lionel Messi: Argentinien-Coach fehlen nach historischem Fünferpack die Worte

Lionel Messi zeigte am Sonntag mal wieder, wieso er der vermeintlich beste Fußballer der Geschichte ist – und schnürte beim 5:0 Argentiniens gegen Estland einen Fünferpack. Lionel Scaloni stockt der Atem. Am Wochenende bietet sich ausgerechnet gegen Brasilien die nächste Möglichkeit.

So wirklich wusste Lionel Scaloni nicht, wie er auf den Galaabend von Lionel Messi reagieren sollte. Der argentinische Nationaltrainer flüchtete sich daher zunächst in einem Vergleich mit Rafael Nadal. Das Tennisass hatte ebenfalls am Sonntag zum 14. Mal die French Open gewonnen und ist mit 22. Grand-Slam-Titel aktueller Rekordträger.

"Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, es ist sehr schwierig", hatte Scaloni nach dem 5:0-Testspielsieg gegen Estland gut damit zu tun, Worte für Messi zu finden. "Es ist wie bei Rafa Nadal, was soll man da noch sagen? Es ist besser, dass die Journalisten sprechen, dass sie sprechen. Es gibt keine Worte mehr, um es zu beschreiben."

Durch seine fünf Tore gegen Estland erhöhte das Phänomen Messi seine Torbilanz für Argentinien auf überragende 86 Treffer in 114 Spielen. So oft wie am Sonntag hatte La Pulga für sein Heimatland noch nie zuvor in einem Spiel getroffen.