Nationalmannschaft : Aymeric Laporte: "Gavi? Ich bin überrascht von seinen Qualitäten"

"Ich bin überrascht von seinen Qualitäten. Er hat gezeigt, dass er sehr gut ist und dass er die Qualitäten hat, um ein großartiger Fußballer zu sein", lobte der Nationalverteidiger den 17-Jährigen des FC Barcelona.

Gavi wurde von Ronald Koeman in dieser Saison aus der A-Jugend in die erste Mannschaft befördert und kommt bereits regelmäßig im Mittelfeld des FC Barcelona zum Einsatz. Nationaltrainer Luis Enrique berief ihn für das Halbfinale der Nations League gegen Italien in seinen Kader und ließ ihn von Beginn an auflaufen.