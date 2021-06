Nationalmannschaft : Barça-Juwel Pedri spricht über seinen EM-Traum

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique machte Pedri durch seinen Einsatz im ersten Gruppenspiel dieser Europameisterschaft gegen Schweden zum jüngsten Nationalspieler der Iberer, der je bei einer EM angetreten ist. In der Vorrunde stand der 18-Jährige in allen drei Spielen in der Startelf. Im Interview mit der spanischen Tageszeitung SPORT sprach er nun über seine Eindrücke.

Sein rascher Aufstieg vom Juniorenspieler zum Nationalspieler versetzen den Youngster keineswegs in Panik. "In meiner Karriere ist alles sehr schnell gegangen und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das genießen darf, was ich am meisten liebe. Ich bin ruhig und selbstbewusst bei dem, was ich tue."

Der Rückhalt seiner Coaches habe ihm außerdem diesen Weg geebnet. "Ich muss meinen Trainern für das in mich gesetzte Vertrauen danken und zahle es ihnen auf dem Platz zurück."

Trotz all des Drucks, der bereits in jungen Jahren auf seinen Schultern liegt, kostet Pedri das besondere Erlebnis der EURO in vollen Zügen aus. "Ich genieße es, als ob ich noch ein Kind wäre, was ich ja bis vor kurzem auch noch war (lacht). Es ist ein Traum hier sein zu dürfen und ich genieße es für mich und all die Menschen um mich herum."

In seiner Begeisterung behält der Mittelfeldspieler aber seinen Fokus. Der Blick ist bereits auf den kommenden Gegner im Achtelfinale am Montag gerichtet. "Kroatien ist ein starkes Team mit großartigen Spielern und sie werden es uns schwer machen, weil sie den Ball wollen und es mögen zu spielen."