Trainer-Beben: Ancelotti vor Verbleib bei Real Madrid? Mourinho könnte die Selecao übernehmen

Eine offizielle Unterschrift ist ohnehin noch nicht vollzogen. Das liegt allerdings auch daran, dass Ancelotti erst im Januar 2024 beim brasilianischen Verband unterzeichnen dürfte. Frühestens sechs Monate vor Ablauf eines bestehenden Kontrakts darf unterschrieben werden. Das gilt auch für Trainer.

Ancelotti verärgert?

Dennoch, der CBF (Abkürzung: Brasilianischer Fußballverband) verkündete in Person von Präsident Ednaldo Rodrigues bereits die Ancelotti-Verpflichtung ab Sommer 2024.

Wie "Sky" schon im Oktober berichtete, gefiel der italienischen Trainerlegende dieser Vorgriff allerdings überhaupt nicht. Ancelotti wolle sich auf die Arbeit bei Real konzentrieren, außerdem hätte er sich durchaus verstimmt darüber gezeigt, dass man so tue, als hätte er dem Brasilien-Angebot schon zugestimmt.

Plötzlich doch länger bei Real?

Nun gibt es offenbar neue Entwicklungen. Real Madrid plane den Vertrag bis Ancelotti bis 2026 zu verlängern, so ein Bericht von Revelo. Ferner beinhaltet dieser Artikel der spanischen Digitalzeitung die These, dass der 64-Jährige seinen aktuellen Verein sogar vorzieht.

Damit steht der brasilianische Verband in keinem guten Licht dar. Dazu kommt: Unter dem ursprünglich wohl als Interims-Coach geholten Ramon Menezes läuft es derzeit schlecht, zuletzt verlor man dreimal in Serie, rutschte in der WM-Qualifikation auf den sechsten Platz der Tabelle ab. Der Ancelotti-Plan könnte also tatsächlich noch scheitern.

Mourinho mit Interesse?

Parallel hat sich ein anderer Weltklasse-Coach angeblich ins Gespräch gebracht. Wie Football Talk auf seinem X-Account schrieb, soll sich Jose Mourinho aktiv bei den Südamerikanern ins Gespräch gebracht haben.

Allerdings hat der streitbare Portugiese seinen erfolgreichsten Zeiten in Sachen große Titel schon hinter sich (Ausnahme: Sieg in der Conference League), das hat womöglich auch der fünffache Europapokal-Sieger inzwischen eingesehen.

So berichtete "Football Talk", dass der 60-Jährige eingesehen habe, dass er bei Vereinen Real Madrid, Chelsea oder Inter Mailand nicht mehr so hoch im Kurs steht, was gleichzeitig der Grund für dieses Angebot an den nationalen Verband sei.

