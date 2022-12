"Psychisch zerstört": Neymar nach WM-Aus am Boden

Auch Tage nach dem überraschenden WM-Aus von Topfavorit Brasilien sind die Spieler der Selecao am Boden zerstört. Besonders hart hat es Superstar Neymar (30) getroffen. Da er bei seinen Kameraden keine Fehler ausmachen konnte, lag es für ihn an der fehlenden Hilfe von oben.

Neymar hatte sich gleich zum WM-Auftakt gegen Serbien (2:0) schwer am Knöchel verletzt. In den weiteren Gruppenspielen gegen die Schweiz (1:0) und Kamerun (0:1) stand der PSG-Stürmer daher nicht im Kader der Selecao.

"Das war zweifellos die Niederlage, die mich am meisten verletzt hat, die mich 10 Minuten lang wie gelähmt zurückgelassen hat und weshalb ich danach direkt in ununterbrochene Tränen ausgebrochen bin", erklärte Neymar weiter und sprach von einer langen Erholungszeit.

Im WM-Achtelfinale mischte Neymar dann wieder mit und erzielte beim 4:1 über Südkorea sogar einen Treffer per Elfmeter. Im Match gegen Kroatien brachte der Exzentriker Brasilien zudem in der Verlängerung mit 1:0 in Führung – die Partie schien entschieden. Die Kroaten zeigten jedoch imponierenden Kampfgeist und erzielten in der 117. Minute durch Bruno Petkovic (28) den Ausgleich.

Im anschließenden Elfmeterschießen trafen für Kroatien alle vier Schützen während den Brasilianern zweimal die Nerven versagten. Somit wartet der Rekordweltmeister weiter auf seinen sechsten Titel.