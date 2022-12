Ter Stegen vs. Manuel Neuer? Matthäus fordert offenen Keeper-Kampf

Marc-Andre ter Stegen muss sich in der Nationalmannschaft bisher hinter Manuel Neuer einreihen - Foto: / Getty Images

Manuel Neuer machte bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht immer den allersichersten Eindruck. Ist der langjährige Nummer-Eins-Status in Gefahr? Lothar Matthäus spricht sich für einen offenen Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft aus.