Nationalmannschaft : Cristiano Ronaldo: Die Wahrheit über den Coca-Cola Kursabsturz

Wie Wirtschaftsjournalist Klaus Weber berichtet, sieht die Sache aber wohl anders aus. Vielleicht habe "sich der eine oder andere Anleger von Ronaldos Coca-Cola-Tackling tatsächlich schrecken lassen und seine Aktien verkauft", so Weber in einem Beitrag für das ZDF. Allerdings ist eine andere Ursache viel naheliegender.

Als der Aktienkurs von Coca-Cola am Tag nach der CR7-Aktion sank und sich der Firmenwert um 3,3 Milliarden auf 196 Mrd. Euro verringerte, war für viele klar: Die Aktion von Cristiano Ronaldo bei der Pressekonferenz war schuld am Kurssturz.

Denn die Aktie des US-Getränkeriesen wurde in dieser Woche "erstmals ohne das Bezugsrecht für die bevorstehende Dividende gehandelt." Und ohne Dividende ist die Aktie eben weniger wert. In diesem Fall handele sich um einen Betrag von 42 Cent je Aktie, die am 1. Juli für die Aktionäre fällig werden. Dies entspreche ungefähr dem Abschlag, die Cristiano Ronaldos Aktion in die Schuhe geschoben worden sind.