Nationalmannschaft : Cristiano Ronaldo macht sich unsterblich: "Strebe immer nach mehr und mehr"

Foto: NurPhoto / imago images



Andre Oechsner Portugal hat beste Chancen auf die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft in Katar. Hauptverantwortlich dafür ist Cristiano Ronaldo, der in Diensten der Selecao seinen bereits zehnten Hattrick erzielte.

Ganz so weit wie Dänemark oder Deutschland, die ihre WM-Tickets in dieser Woche gebucht haben, sind die Portugiesen noch nicht. Dank ihres Superstars Cristiano Ronaldo dürfte die Teilnahme an dem umstrittenen Turnier in Katar in der nächsten Länderspielphase aber perfekt gemacht werden. Ronaldo ragte während des Qualifikationsduell gegen Luxemburg einmal mehr heraus und erzielte drei der fünf portugiesischen Tore. Für den United-Star war es bereits das zehnte Mal, dass er für Portugal dreifach traf. Der Weltrekordtorschütze steht inzwischen bei nunmehr 115 Toren für seine Nation.

"Ein weiterer Sieg, ein weiterer Schritt in Richtung unseres Ziels, eine weitere historische Nacht in der Verteidigung unserer Farben!", schreibt Ronaldo in den sozialen Medien. "Ich hatte versprochen, dass ich immer nach mehr und mehr und mehr streben würde! Das liegt in meiner und unserer DNA. Wir sind nie zufrieden, wir geben nie auf und wir werden immer für alles kämpfen, was wir erreichen können!"

Für Ronaldo beginnt an diesem Wochenende wieder der Liga-Alltag. In der Premier League gastiert er mit Manchester United am Samstag (16 Uhr) bei Leicester City.