Cristiano Ronaldo überrascht mit Aussagen zum Karriere-Ende

Cristiano Ronaldo ist selbst mit 38 Jahren noch topfit. Ein zeitnahes Karriere-Ende schließt der Angreifer des al-Nassr FC deshalb aus und heizt damit die Gerüchte um eine mögliche WM-Teilnahme in drei Jahren an.

In der Saudi Pro League feierte Ronaldo am vergangenen Samstag einen 2:1-Sieg über den Damac FC. Nach dem Match bestätigte der Portugiese, dass er seinen bis 2025 gültigen Vertrag in der Wüste unbedingt erfüllen will.

"Ich werde auf jeden Fall diese und nächste Saison spielen. Das ist Fakt", bekräftigte der frühere Profi von Manchester United. "Wenn mein Körper dann sagt: 'Cristiano, mach weiter!', mache ich weiter. Wie ich schon oft gesagt habe, gehe ich gut mit meinem Körper um und mein Körper hilft mir."

Ein Weitermachen über 2025 hinaus, sei daher keineswegs unrealistisch. "Im Moment, mit 38 Jahren, habe ich genug, um weiterzuspielen und meiner Mannschaft zu helfen. Ich bin glücklich, aber ohne mein Team und meine Teamkollegen wäre nichts möglich", gab sich Ronaldo bescheiden.