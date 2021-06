Nationalmannschaft : Dani Alves (38) steuert auf weiteren Karriere-Höhepunkt zu

Dani Alves gewann einst mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League. Nationale Titel holt er ebenfalls reihenweise. Auch mit PSG und Juventus Turin. Mit der Nationalmannschaft steuert der 38-Jährige in Kürze auf einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere zu.

Derzeit kämpft die brasilianische Selecao bei der Copa America um den Titel. Mit dabei Superstars wie unter anderem Neymar, Gabriel Jesus oder Roberto Firmino.

Einer, der gerne dabei gewesen wäre, ist Dani Alves. Der 38-Jährige wurde allerdings nicht nominiert. Der Routinier, der seit 2019 wieder in seiner Heimat für den FC Sao Paulo spielt, darf sich allerdings über die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan freuen.

Alves, der mit Barcelona, PSG und Juventus Turin über 30 nationale Titel gewann, wurde in den Kader von Brasiliens Olympiateam berufen. Er ist neben Torhüter Aderba Santos (31) von Athletico Paranaense sowie Innenverteidiger Diego Carlos (28) vom FC Sevilla einer von drei Spielern über der 24-Jahres-Marke.

Am 22. Juli startet die brasilianische Auswahl in das olympische Fußballturnier. In der Vorrunde trifft der Rekordweltmeister auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien.