Marokkanische Nationalmannschaft : "Endgültige Entscheidung": Hakim Ziyech zieht medienwirksam Konsequenzen

Der Linksfuß sucht die Schuld ganz klar bei Nationaltrainer Halilhodzic und der Nicht-Nominierung in den letzten Monaten. "Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, die er trifft und man muss sie respektieren. All die Lügen, die damit einhergehen, sind für mich klar ersichtlich und ich werde nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren", so der Ex-Ajax-Kicker.

Mit seinen 17 Treffern gehörte Ziyech in der jüngeren Vergangenheit zu den torgefährlichsten Spielern Marokkos. Sein Rücktritt könnte daher schwer zu kompensieren sein.