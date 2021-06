Nationalmannschaft : Das sagt David Alaba nach dem Jubel-Ausraster von Teamkollege Arnautovic

Österreich gewann in einer spannenden Partie mit 3:1 gegen den vermeintlichen Außenseiter aus Nordmazedonien. Nachdem es lange 1:1 stand, wechselte Trainer Franco Foda in der Schlussphase mit Michael Gregoritsch und Marko Arnautovic die beiden Siegtorschützen ein. Letztgenannter bekam sich nach seinem Tor gar nicht mehr ein.

Arnautovic zog in der 89. Minute am gegnerischen Keeper vorbei und schob den Ball danach flach in den Kasten. Ein kurzer Freudenschrei folgte, der dann in blanke Wut umschlug.

Der Stürmer gestikulierte wild in Richtung Fans und Gegenspieler. Jubelnde Mitspieler rannten auf ihn zu, konnten ihn allerdings nicht beruhigen.

Kapitän David Alaba fuhr Arnautovic sogar buchstäblich über den Mund, um ihn endlich zum Schweigen zu bringen. Auf der Pressekonferenz spekulierte der Neuzugang von Real Madrid über die Gründe für den Wutanfall und nimmt dabei die späte Einwechslung des Angreifers ins Visier.