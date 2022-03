Portugiesische Nationalmannschaft : Debatte um Cristiano Ronaldo vor den WM-Playoffs

Während die deutsche Nationalelf in den kommenden Tagen zwei relativ unbedeutende Freundschaftsspiele absolviert, spielen andere Nationen in den Playoffs um die letzten Tickets für die WM in Katar. Portugal muss sich in diesem Zusammenhang überlegen, ob die Chancen mit oder ohne Superstar Cristiano Ronaldo steigen.