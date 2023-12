Diese WM-Aktion bereut Messi: "Was war ich für ein Idiot"

Zum achten Mal wurde Lionel Messi kürzlich mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Eine große Rolle in der Bewertung hat dabei wohl der WM-Titel mit Argentinien gespielt. Sportlich hat der Argentinier mit Blick auf die WM nichts zu beanstanden, dennoch bereut der 36-Jährige eine Aktion ganz besonders.

"Ich habe den Topo Gigio (Torjubel, bei dem sich der Spieler die Hände an die Ohren hält, d.Red.) gemacht und habe es sofort bereut", erklärte er in einem Interview mit ESPN und fuhrt fort: "Sobald ich es tat, dachte ich: 'Was für ein Idiot. Sie können immer noch ausgleichen.' So etwas kann passieren..."

Darum fühlte Messi sich provoziert

Doch worum geht es überhaupt? Im Viertelfinale traf Messi mit seinem Team auf die Niederlande. Zunächst lief alles nach Plan, Nahuel Molina brachte den späteren Weltmeister mit 1:0 in Führung, Messi selbst verkürzte später per Elfmeter und rannte zum Jubeln vor die Bank der Niederländer und machte den Jubel in Richtung von Oranje-Trainer Louis van Gaal (72).

Messi ist Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft - Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com

Durchaus ungewöhnlich für ihn, hält er es beim Jubeln sonst doch eher ruhig. Was also hatte ihn zu der Provokation bewegt? Van Gaal hatte Messi vor der Partie als Schwachpunkt der Albiceleste ausgemacht und das öffentlich erklärt. Seine geringe Defensivleistung nannte Van Gaal damals als Hauptargument.

Van Gaal forderte Rache für WM 2014

Zudem fügte er an: "Wir haben mit Argentinien noch eine Rechnung über die Ereignisse vor zwei Weltmeisterschaften offen", erinnerte der Oranjoe-Coach an 2014: "In diesem Halbfinale (2014/2:4 i.E.; d.Red.) berührte Messi keinen Ball und wir verloren im Elfmeterschießen." Zum Schluss forderte er Rache.

Das kam bei Messi offenbar gar nicht gut an, weshalb er sich zu der Geste hinreißen ließ. Und in der Tat wären die Befürchtungen des Superstars beinahe wahr geworden. Die Niederlande glich noch vor Abpfiff aus, so dass es ins Elfmeterschießen ging – erneut mit dem besseren Ende für Argentinien.

Verwendete Quellen

ESPN