Rekordtorschütze Senegal Liverpool-Star Sadio Mane schreibt Geschichte

Die Bosse des FC Bayern werden am Samstag mit der Zunge geschnalzt haben. Transferziel Sadio Mane erzielte beim 3:1 über den Benin alle Treffer seines Teams und arbeitete somit weiter an seinem Heldendenkmal.

Der Spieler des FC Liverpool sorgte fast im Alleingang für Senegals gelungenen Auftakt in die Afrika-Cup-Qualifikation. Die Löwen der Teranga gewannen die letzte Austragung des Kontinentalwettbewerbs am 06. Februar dieses Jahres in Kamerun. Im Endspiel wurde Ägypten nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen besiegt. Der Schütze, der für die Entscheidung sorgte, war damals Sadio Mane.

In den letzten vier Monate hat der Offensivspieler seine Coolness vom Punkt offensichtlich in keinster Weise eingebüßt. Am Samstag brachte der 30-Jährige seine Mannen gleich in der 12. Minute durch einen verwandelten Elfmeter in Front, ehe er nur zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Dies war gleichzeitig der verdiente Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel machte sich Benin das Leben selbst schwerer als nötig. Mittelfeldspieler Sessi D'Almeida kassierte gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts nach einer Notbremse die Rote Karte. Sadio Mane sorgte dann in der 60. Minute – abermals durch einen Strafstoß – für die endgültige Entscheidung. Benins Ehrentreffer in 88. Minute durch Junior Olaitan blieb ohne Folgen.