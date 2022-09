Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo: "Der Weg ist noch nicht zu Ende"

Cristiano Ronaldo will 2024 an der Europameisterschaft teilnehmen - Foto: / Getty Images

Cristiano Ronaldo befindet sich dieser Tage mit der portugiesischen Nationalmannschaft auf Reisen. Seine Farben will der Superstar noch lange vertreten. Eine Teilnahme bei der nächsten Europameisterschaft ist daher nicht ausgeschlossen.

Bei der jährlichen Verleihung der Quinas de Ouro durch den portugiesischen Fußballverband am Dienstagabend wurde Cristiano Ronaldo als Rekordtorschütze seines Landes mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. In seiner Dankesrede betonte der Stürmer, dass seine Zeit in der Nationalmannschaft noch lange nicht vorbei ist.

"Ich hoffe, dass ich dem Verband noch ein paar Jahre erhalten bleibe", sagte Ronaldo. "Ich fühle mich immer noch motiviert, mein Ehrgeiz ist groß. Mein Weg in der Nationalmannschaft ist noch nicht zu Ende. Ich fahre zur Weltmeisterschaft und ich will auch an der Europameisterschaft teilnehmen."

Ronaldos Verdienste für Portugal sind unbestritten. Mit 117 Toren in 189 Länderspielen ist Ronaldo der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des internationalen Männerfußballs. Portugal gewann die Europameisterschaft 2016, unter Ronaldo als Kapitän.