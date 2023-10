England-Star Jordan Henderson von eigenen Fans ausgebuht – Southgate reagiert deutlich

Lange Zeit war Jordan Henderson Publikumsliebling – nicht nur beim FC Liverpool, wo er gar Kapitän war, auch bei der englischen Nationalmannschaft. Damit ist nun offenbar Schluss.

Im Freundschaftsspiel gegen Australien gewann seine Mannschaft zwar mit 1:0, Henderson dürfte das Spiel dennoch eher mit schlechten Gefühlen in Erinnerung behalten. Der Vizekapitän der Three Lions wurde bis zu seiner Auswechslung in der 62. Minute von den eigenen Fans stets mit Pfiffen begleitet und ausgebuht.

Southgate: "Unverständlich, warum sie ihn ausbuhen"

Für England-Trainer Gareth Southgate ein No-Go, wie er nach dem Spiel zu verstehen gab. "Ich kann nicht verstehen, warum man Henderson ausbuht, einen Spieler mit 79 Länderspielen für England …", begann er und führte aus: "Sein Engagement und was er für England geleistet hat, ist außergewöhnlich. Seine Rolle auf und neben dem Platz ist phänomenal wichtig. Unverständlich, warum sie ihn ausbuhen." Der Grund für die Reaktion der Fans dürfte der Transfer Hendersons nach Saudi-Arabien sein.