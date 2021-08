Nationalmannschaft : Eriksen-Drama: Martin Braithwaite gibt Einblicke in Seelenleben

"Was eines der größten Sportereignisse in der dänischen Geschichte werden sollte, verwandelte sich in einen Albtraum", erinnert sich Braithwaite in einer Dokumentation, die ihn näher beleuchtet. "Was in dieser Nacht passierte, schockierte eine Menge Menschen."

Christian Eriksen ging in einem Gruppenspiel der EURO 2020 ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Seine Mitspieler bildeten schnell einen Kreis um ihn, damit die Mediziner unbeobachtet um das Leben des 29-Jährigen kämpfen konnten.

Braithwaite war beim Anblick seines Mannschaftskameraden sicher, dass er tot sei. "Es gab einen Moment, in dem ich auf [Eriksen] blickte und er war fort."