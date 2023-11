Erste Spieler im DFB-Team zweifeln wohl an Nagelsmann

Die Zeit zur Heim-Europameisterschaft wird für die deutsche Nationalmannschaft immer kürzer. In sieben Monaten muss Julian Nagelsmann (36) ein funktionierendes Team auf den Platz bringen. Nach den jüngsten Pleiten gegen die Türkei und Österreich wächst der Druck auf den Bundestrainer – zudem sollen mittlerweile erste Spieler an ihm Zweifel hegen.

Die jüngsten Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) lassen den Druck auf Julian Nagelsmann zunehmend wachsen. Noch sieben Monate sind es bis zur Europameisterschaft im eigenen Land und die Kritik an der DFB-Elf und am Bundestrainer wächst. Inzwischen offenbar auch innerhalb der Mannschaft.

Stimmen gegen Nagelsmann werden wohl lauter

Wie die Bild berichtet, ist Nagelsmanns Herangehensweise als Bundestrainer innerhalb des Teams nicht mehr unumstritten. Demnach sind die Spieler der Meinung, dass man schon nach nur zwei Lehrgängen spürt, dass der 36-Jährige eher ein Vereinstrainer sei, der seine Ideen und Vorstellungen vom Fußball durchsetzen will.

So sollen die Spieler mehr Pragmatismus fordern und Nagelsmann seine eigenen anspruchsvollen Vorstellungen reduzieren. Nach der Niederlage gegen Österreich forderte Sportdirektor Rudi Völler (63) mehr deutsche Tugenden und damit einfaches Spiel.