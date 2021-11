Trainerteam Kroatien : Mario Mandzukic: Neue Aufgabe für den Ex-Bayern-Stürmer

Mario Mandzukic beendete erst in diesem Sommer seine Karriere als Profispieler. Abstand vom anstrengenden Fußballgeschäft scheint der frühere Mittelstürmer scheinbar nicht zu benötigen, wie sein neuer Job beweist.

Mandzukic wird in Zukunft nämlich das Trainerteam der kroatischen Nationalmannschaft unterstützen. Eine Aufgabe, die ihn mit viel Stolz und Demut erfüllt. "Vielen Dank an Trainer Dalic und Präsident Kustic für das Vertrauen – wir haben uns wirklich problemlos auf eine Zusammenarbeit geeinigt, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß, wie viel mir die Nationalmannschaft als Spieler bedeutet hat und möchte diese Leidenschaft, aber auch meine Erfahrung an die neue Generation weitergeben", sagte Mandzukic.

Der 35-Jährige, der unter anderem für den VfL Wolfsburg, den FC Bayern, Atletico Madrid und Juventus Turin aktiv war, stand zuletzt beim AC Mailand unter Vertrag. Der Vertrag mit den Rossoneri wurde nach nur einem halben Jahr Zusammenarbeit im Sommer 2021 aber nicht verlängert. Es folgte das Karriereende.