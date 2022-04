Nationalmannschaft : Ex-Bayern-Star James: Hat er sein letztes Spiel für Kolumbien gemacht?



Kevin Richau

Gewonnen und doch verloren: Kolumbien fuhr in der letzten Länderspielpause zwei Siege in der WM-Qualifikation ein, der Traum von Katar ist dennoch geplatzt. Der Star der Mannschaft spielte anschließend öffentlich mit dem Gedanken an einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Foto: / Getty Images

James Rodriguez, der von 2017 bis 2019 für den FC Bayern kickte, ist im September des letzten Jahres zum katarischen Erstligisten al-Rayyan SC gewechselt. Die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft im Emirat war ihm deshalb ein besonderes Anliegen. Nachdem der Offensivspieler mit Kolumbien kein Ticket mehr für das wichtigste Fußballturnier ergattern konnte, deutete er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an. "Ich weiß nicht, was in Bezug auf die nächsten Phasen kommt, ich weiß nicht, ob ich dort sein werde oder nicht"; erklärte James der SPORT nach dem 1:0 über Venezuela. Mehr zum Thema