Ex-Förderer Hitzfeld adelt Xhaka: Darin ist der Schweizer besser als Xabi Alonso

Im Alter von 18 Jahren berief Ottmar Hitzfeld Granit Xhaka in die Nationalmannschaft der Schweiz. Über zwölf Jahre später sieht sich der Ex-Trainer in seiner Entscheidung, Xhaka damals berufen zu haben, bestätigt und lobt den Leverkusen-Profi in den höchsten Tönen.

Der 31-Jährige zog im EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus am Sonntag (3:3) mit dem Rekordnationalspieler der Schweiz gleich, demnächst kann er ihn überholen. "Es freut mich sehr, dass er so eine großartige Karriere hingelegt hat und jetzt Rekord-Nationalspieler werden kann. Ich hatte zu Granit immer eine ganz besondere Beziehung", so Hitzfeld, der die Schweiz zwischen 2008 und 2014 trainiert hatte.

Auf die Frage, was Xhaka als Spieler auszeichne, kam der ehemalige Bundesliga-Coach kaum aus dem Schwärmen heraus: "Granit wusste immer, was er will. Ich musste mir nie Gedanken um seine Leistung machen. Granit war für mich ein Spieler, der nie zur Diskussion stand, ausgewechselt oder nicht aufgestellt zu werden. Er ist ein aggressiver Spieler, aber mit einer unglaublichen Ruhe am Ball. Ein Dirigent. Er verkörpert Weltklasse in allem, was er macht. Wie er auf seiner Position im Mittelfeld spielt und agiert – er kann das Spiel lenken, beschleunigen, beruhigen. Wenn er den Ball hatte, war ich immer ganz ruhig, weil er die Sachen machte, die logisch waren. Dass er in England beim FC Arsenal so schnell Fuß gefasst hatte, war ja kein Zufall, sondern beweist seine Klasse und Mentalität."