Cristiano Ronaldo: Schwester jammert über seine Joker-Rolle

Elma Aveiro (49) machte ihrem Ärger auf Social Media Luft. "Alles, was er tat, war nicht wichtig. Alles, was er tat, wurde vergessen", jammerte Ronaldos ältere Schwester, nachdem ihr Bruder so lange auf der Ersatzbank schmoren musste.

"Es ist eine Schande, einen Mann zu demütigen, der so viel gegeben hat", klagte Elma weiter und gab CR7 einen Rat: "Ich wollte so sehr, dass er nach Hause kommt, dass er die Nationalmannschaft verlässt und sich an unsere Seite setzt, um ihn zu umarmen und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist, um ihn daran zu erinnern, was er erobert hat."

Cristiano Ronaldos Familie ist dafür bekannt, ihm bei kleineren und größeren Konflikten medienwirksam zur Seite zu stehen. Cristianos Verlobte, Georgina Rodriguez (28), hat die Sitten des Clans offenbar schon sehr gut verinnerlicht. Das Model nutzte ihre Reichweite auf Instagram (über 40 Millionen Follower), um den Fokus ebenfalls auf Ronaldos Schicksal zu lenken.

"Wie schade, dass ich den besten Spieler der Welt in den 90 Minuten nicht genießen konnte", monierte Georgina und richtete noch ein paar aufmunternde Worte an ihren Partner: "Die Fans haben nicht aufgehört, dich zu fordern und deinen Namen zu rufen."