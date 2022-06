FC Bayern Gareth Southgate wollte, dass Jamal Musiala für England spielt

Jamal Musiala hätte aufgrund seiner doppelten Staatsangehörigkeit auch für England spielen können, trifft jedoch am Dienstag (20.45 Uhr) in der Nations League mit Deutschland auf die Three Lions. Gareth Southgate wollte den Shootingstar des FC Bayern unbedingt in seinem Team haben.