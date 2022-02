Nationalmannschaft : "Traurig": Neymar beschwert sich über zu wenig Fan-Liebe für die Selecao

Den Brasilianer störe es gewaltig, dass die Selecao derzeit so wenig von den eigenen Fans wertgeschätzt wird. "Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber über unsere Spiele wird heute wenig gesprochen", regte sich Neymar im Podcast Fenomenos auf. "Es ist traurig, in dieser Generation zu leben, in der sich die brasilianische Nationalmannschaft nicht wichtig fühlt."

Rein sportlich hat das Team von Coach Tite tatsächlich jede Aufmerksamkeit verdient. In der Südamerika-Qualifikation für die WM in diesem Jahr in Katar stehen die Brasilianer unangefochten an der Spitze. Im letzten Jahr reichte es bei der Copa America zudem für das Finale, das mit 0:1 gegen Dauerrivale Argentinien verloren wurde.