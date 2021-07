Nationalmannschaft : Gareth Bale: Nie wieder Vereinsfußball?

Der Angreifer kehrt in diesem Sommer nach einer zwölfmonatigen Ausleihe wieder zu Real Madrid zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. In den Medien wurde darüber spekuliert, ob Bale seinen Vertrag einfach aussitzt oder noch einmal wechselt. Der Mirror bringt nun eine Option ins Spiel, die bislang niemand auf dem Schirm hatte.

Der 31-Jährige soll seinem Umfeld mitgeteilt haben, dass er nicht noch einmal für einen Verein spielen wird. Ein endgültiges Karriereende bedeutet dieser Schritt allerdings noch nicht.

Der Waliser würde sein Heimatland gerne noch einmal bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar vertreten. Sollten sich die roten Drachen für die Endrunde qualifizieren.

Da sie ihre Gruppe in der Nations League gewonnen haben, ist ihnen zumindest ein Platz in den Playoffs sicher. Wales würde bei einer erfolgreichen Qualifikation zum ersten Mal nach 1958 wieder an einer WM teilnehmen.