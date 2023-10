Von Gegenspieler angespuckt: Skandal um Lionel Messi

Zunächst einmal war ungewiss, ob Lionel Messi aufgrund von Muskelbeschwerden in dieser Länderspielphase überhaupt mitwirken kann. Konnte er, und das von einem ekelhaften Skandal begleitet.

Lionel Messi wird von Antonio Sanabria angespuckt

Messi wurde beim 1:0 gegen Paraguay unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die TV-Bilder enthüllten bereits während der Partie, dass Messi vom Paraguayer Antonio Sanabria angespuckt wurde, als der ehemalige PSG-Star mit dem Rücken zu ihm stand.

"In der Umkleidekabine wurde mir gesagt, ich sei angespuckt worden", nahm Messi im Anschluss Stellung, "aber in Wahrheit weiß ich nicht einmal, wer dieser Typ ist. Ich habe nichts gesehen, aber ich will dieser Sache keine Bedeutung beimessen, sonst wird er noch berühmt, also ist es besser, es dabei zu belassen."