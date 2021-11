Nach Kritik von UNICEF und Co. : Gesicht der Katar-WM: Macht David Beckham doch noch einen Rückzieher?

Das Medienecho war groß, nachdem Superstar David Beckham erklärt hatte, dass er als Werbegesicht für die umstrittene Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar fungiert. Die starke Resonanz soll den Engländer nun zum Umdenken bewogen haben.

Besonders aus dem Umfeld von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, für das Beckham seit über 15 Jahren ehrenamtlich tätig ist, zeigten sich die Kollegen "bestürzt" über die neuen Werbeaktivitäten des 46-Jährigen. Amnesty International rief den früheren Fußballer dazu auf, "den öffentlichen Fokus auf die Menschenrechtsverletzungen abseits der Spiele zu richten."

Beckham, der für seine Dienste als Werbebotschafter der WM 2022 in den kommenden zehn Jahren rund 180 Millionen Euro bekommen soll, bezeichnete Katars Scheich Tamim bin Hamad Al Thani 2019 bereits als Freund und sprach nur positiv über das Emirat in Vorderasien: "Ich denke für mich ist es das, was du dir für eine Weltmeisterschaft erhoffst. Du möchtest irgendwo ankommen und dich glücklich fühlen."