Nationalmannschaft : Ciro Immobile erhält Rückendeckung von Italien-Legende Gianluigi Buffon

"Ihn zu kritisieren, ist nicht richtig", sagte Buffon gegenüber Radio Anch'io Sport. Immobile zeige nicht nur in der Serie A starke Leistungen und lege gute Statistiken hin, Immobile "arbeitet auch immer hart und kämpft viel für die Mannschaft."

Immobile (31) hat in der noch jungen Serie-A-Saison nach nur zwei Spielen bereits vier Tore auf dem Konto. In den vergangenen Jahren sammelte er im Trikot von Lazio Rom 154 Tore und 42 Vorlagen in 221 Spielen.