Nationalmannschaft : Jamal Musiala sagt Ja zum DFB - Löw kündigt Nominierung an

"Am Ende habe ich einfach auf mein Gefühl gehört. Und diese Entscheidung fühlt sich nun auch 100 Prozent richtig an". So begründet Jamal Musiala seine Entscheidung gegen England und für Deutschland.

Zuletzt war der gebürtige Stuttgarter für die U21 der Three Lions aufgelaufen. Jetzt winkt ihm sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.

"Niemand kann ihm in dieser Phase eine Garantie geben, das wäre unseriös", erklärt Nationalcoach Jogi Löw. Und trotzdem: "Ich denke schon, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden." Dann könne man sich besser kennenlernen.