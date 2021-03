Nationalmannschaft : Jogi Löw dankt ab – Jürgen Klopp will nicht übernehmen

Als ein heißer Kandidat für das Erbe von Jogi Löw wird schon länger Jürgen Klopp gehandelt. Generell soll der Liverpool-Erfolgscoach einem Job als Nationaltrainer offen gegenüberstehen. Allerdings noch nicht zeitnah.

"Ich werde als Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Sommer nicht zur Verfügung stehen", sagte der 53-Jährige. Er habe noch bis 2024 Vertrag in Liverpool: "Das ist ganz einfach. Man unterschreibt Verträge und versucht, sich daran zu halten."

Dann folgt ein Blick in die Bundesliga-Vergangenheit: "Ich habe auch in Mainz meine Verträge eingehalten, obwohl auch andere Bundesligisten mit mehr Geld Interesse an mir hatten."