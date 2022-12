Jubilar Lionel Messi jagt Batistuta und Matthäus

Lionel Messi (35) führte Argentinien gestern gegen Australien ins WM-Viertelfinale. Beim 2:1 gelang dem Superstar der erste Treffer des Abends. Zudem war es das 1.000 Pflichtspiel in Messis Karriere. In den kommenden Begegnungen will er weitere Meilensteine aus dem Weg räumen.