Nationalmannschaft : Gesicht der WM 2022? "David glaubt an Katars Zusage an den Fortschritt"

In fast genau 13 Monaten startet die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Während viele Spieler, Fans und Experten diesem Turnier skeptisch gegenüberstehen, möchte ein ehemaliger englischer Nationalspieler nun für viel Geld für ein positives Image dieses Ereignisses sorgen.

David Beckham tritt nach Informationen der Sun demnächst als Gesicht der WM 2022 in Katar auf und erhält dafür über einen Zeitraum von zehn Jahren fast 180 Millionen Euro. Der 46-Jährige unterhält seit seinem Engagement bei Paris Saint-Germain, das von katarischen Investoren geführt wird, Beziehungen zum Wüstenstaat.

Mit seiner Entscheidung macht sich Beckham zu einer Zielscheibe der Kritik, da in Katar zum Beispiel die Homosexualität verboten ist. Darüber hinaus werden Frauen in der arabischen Welt immer noch von der männlichen Bevölkerung unterdrückt, auch wenn sich in den letzten Jahren kleinere Verbesserungen für sie ergeben haben. Dieser Trend ist jedoch vor allem auf den wachsenden Arbeitsmarkt zurückzuführen, den die Männer alleine nicht mehr bedienen können.