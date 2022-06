Kein Rücktritt Gareth Bale steht nach historischer WM-Quali zu seinem Versprechen

In Wales war die Freude gestern groß. Das Nationalteam siegte etwas glücklich mit 1:0 über die Ukraine und sicherte sich damit das letzte europäische Ticket für die kommende WM. Superstar Gareth Bale gab im Anschluss bekannt, seine Karriere zumindest bis zum Turnier in Katar fortzusetzen.

Für Gareth Bale, der gerade erst zum Ritter geschlagen wurde, kam die Nationalmannschaft immer an erster Stelle. Mit der WM-Teilnahme erntet der Angreifer nun die Früchte für seine harte Arbeit. "Wir haben darauf hingearbeitet, seit ich hier hergekommen bin. Worte können nicht beschreiben, wie wir uns im Moment fühlen", so der Superstar.

"Das Ergebnis ist das Größte in der walisischen Fußballgeschichte", erklärte Bale, der mit seinem Freistoß das Eigentor der Ukrainer herbeiführte, stolz bei Sky Sports. "Wir fahren zu einer Weltmeisterschaft! Es bedeutet alles, woraus Träume gemacht sind."

Im Jubelrausch verriet Bale zudem, dass er aufgrund der geglückten WM-Qualifikation – wie angekündigt – noch nicht ans Aufhören denkt. Auf die Frage, ob der Sieg über die Ukrainer seine Karriere verlängert habe, antwortete er: "Vielleicht für ein bisschen!"

Bis zum Ende des Monats ist der 32-Jährige nach an Real Madrid gebunden. Im Anschluss scheint sowohl eine Rückkehr in die Heimat - unter anderem Cardiff City soll Interesse bekunden - als auch ein Engagement in England oder den USA vorstellbar.