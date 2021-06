Nationalmannschaft : Kepa, de Gea und Co.: Ex-Real-Keeper sieht Torwart-Krise in Spanien

Kepa Arrizabalaga ist mit 80 Millionen Euro Ablöse noch immer der teuerste Keeper der Fußball-Geschichte. Leistungstechnisch kann er diese Ablösesumme nicht rechtfertigen, sagt Spaniens Ex-Nationalkeeper Paco Buyo, der zudem eine Torwart-Krise in Spanien sieht.

"Er war ein außergewöhnlicher Torhüter, der großes Potenzial gezeigt hat, aber er hat bei Chelsea einen erheblichen Rückschlag erlitten", sagte der ehemalige Schlussmann von Real Madrid (1986-1997), Deportivo La Coruna (1980-1986), Sevilla und RCD Mallorca über Kepa.

Kepa Arrizabalaga sollte 2018 das Erbe von Thibaut Courtois an der Stamford Bridge antreten. Nachdem die Blues den Belgier ein Jahr vor dessen Vertragsende für 35 Millionen Euro an Real Madrid verkauft hatten, zogen sie die 80 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in Kepas Vertrag bei Athletic Bilbao.

In seiner ersten Saison patzte der Spanier mehrfach, auch im zweiten Jahr wurde er von Coach Frank Lampard angezählt. Im vergangenen Sommer handelte Chelsea, holte in Edouard Mendy (29) von Stade Rennes für 24 Millionen Euro eine neue Nummer eins.