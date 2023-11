Toni Kroos: DFB-Comeback nach Blamage gegen Österreich? Das sagt Bruder Felix

Noch sieben Monate sind es bis zur Heim-Europameisterschaft 2024. Wie man am Dienstag gegen Österreich gesehen hat, haben Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft bis dahin noch einiges vor. Auch ein Kader-Umbruch ist nicht mehr undenkbar – kehrt dabei sogar Toni Kroos (33) zurück?

Spätestens bei der 0:2-Niederlage gegen Österreich hat man gesehen, wie viel Arbeit noch auf Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft wartet, bevor es in sieben Monaten zur Heim-EM läutet. Aufgrund der schlechten Leistungen fordern einige Experten ein Umdenken bei der Kader-Nominierung.

Felix Kroos: "Toni ist aktuell der beste deutsche Spieler"

Ob auch Toni Kroos davon profitiert und nochmals in die Bresche springt? Bruder Felix (32) würde ein Anruf von Nagelsmann jedenfalls nicht überraschen. "Es wäre naheliegend, weil Toni der aktuell beste deutsche Spieler ist – daher ploppt das Thema in der Theorie immer mal wieder auf", erklärte er der Münchener Abendzeitung.

"Aber Toni ist immer sehr klar in seinen Entscheidungen, wägt sie zuvor mit allen Eventualitäten gründlich ab, so wie er es vor seinem Abschied aus der Nationalelf auch getan und dann ganz deutlich seinen Rücktritt kommuniziert hat", so der 32-Jährige.