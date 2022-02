Wiedersehen mit Lionel Messi : Kun Agüero fährt mit der Albiceleste zur Weltmeisterschaft

Sergio Agüero wird mit der Albiceleste zur Weltwirtschaft 2022 fahren. "Ich werde in Katar dabei sein", kündigte der 32-Jährige nach einem Treffen mit dem argentinischen Verbandsboss Claudio Tapia gegenüber TyC Sports an. "Wir müssen noch schauen, in welcher Rolle, aber ich werde bei der WM bei der Mannschaft sein."

Agüero und Messi zusammen bei der Weltmeisterschaft

Für Agüero kommt es damit im kommenden Dezember zum Wiedersehen mit Lionel Messi. Mit dem siebenmaligen Ballon d'Or-Sieger verbindet Agüero eine enge Freundschaft. Auch um mit Messi zusammenzuspielen, wechselte Agüero 2021 zum FC Barcelona. Es kam bekanntlich anders: Barcelona konnte sich La Pulga nicht mehr leisten. Er wechselte zu Paris Saint-Germain.