Französische Nationalmannschaft : Kylian Mbappe hat Rekord von Thierry Henry fest im Blick

Der PSG-Spieler hat es nämlich auf den Rekord von Thierry Henry abgesehen, der im Trikot der Nationalmannschaft 51 Treffer erzielte. "Natürlich ist es ein Ziel, ich wollte schon immer der Erste sein, egal ob bei im französischen Team oder im Vereinsfußball", erklärte Mbappe dem TV-Sender TF1.

Bislang steht der Stürmer erst bei 26 Toren für die Équipe Tricolore, was den Reiz aber keineswegs vermindert. "Es ist noch ein weiter Weg", gibt der Superstar von Paris Saint-Germain zu. "Niemand hat getan, was Titi getan hat. Ich denke, ich kann viel schneller ans Ziel kommen, als die Leute denken." Die Zeit ist ohnehin auf der Seite des 23-Jährigen, der noch am Anfang seiner Karriere steht.

