Nationalmannschaft Kylian Mbappe nach Kritik über Südamerika-Fußball öffentlich abgewatscht

Argentiniens 3:0 im Finalissima gegen Italien war schon fast eine Machtdemonstration des südamerikanischen Fußballs gegenüber dem europäischen. So sehen es auch Lautaro Martinez und Co., die auf die Aussagen von Kylian Mbappe reagiert haben, die er einige Tage zuvor getroffen hatte.

"Ich habe gehört, was er gesagt hat, aber Argentinien und Brasilien haben Spieler von höchstem Niveau, von sehr großem Niveau", wehrte sich der Stürmer von Inter Mailand gegen Mbappes Behauptungen. "Wie bei uns spielen viele Brasilianer in Europa. Ich denke, das war eine unfaire Aussage."

Kylian Mbappe spottete fast über südamerikanischen Fußball

Was hatte Mbappe überhaupt geäußert, das so hohe Wellen hat schlagen lassen? Gegenüber TNT Sports war der PSG-Star deutlich geworden und hatte gesagt, dass Argentinien und Brasilien auf dem Weg zur Winterweltmeisterschaft keine Spiele auf "besonders hohem Niveau" absolviert haben: "In Südamerika ist der Fußball nicht so weit entwickelt wie in Europa."