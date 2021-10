Emotionale Auswechslung gegen Uruguay : Lautaro Martinez erklärt Tränen-Auswechslung bei der Albiceleste

"Ich dachte an meine Familie, die heute im Stadion war. Deshalb war ich so aufgewühlt", erklärt der Top-Torjäger von Inter Mailand seinen Gefühlsausbruch, nachdem er Platz für seinen Vereinskollegen Joaquin Correa machte.

Brasiliens Siegesserie reißt in Kolumbien, Argentinien überrollt Uruguay

Argentinien in der WM-Qualifikation auf Kurs

Argentinien belegt nach zehn Spielen mit 22 Punkten hinter Brasilien (28) den zweiten Rang in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Weiter geht es für Lionel Messi und Co. am Freitag gegen Peru, das sich jüngst Bolivien geschlagen geben musste.