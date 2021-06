Nationalmannschaft : "Leroy Sane müsste seine Lektion eigentlich gelernt haben"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zeigt sich begeistert von den Anlagen von Leroy Sane. In Sachen Disziplin, gerade was die Arbeit in der Defensive angeht, sieht der Ballon-d'Or-Sieger von 1990 allerdings noch Steigerungsbedarf.

"Leroy Sane ist ein Spieler, den ich grundsätzlich als großen Fußballer sehe, der viel Potenzial mitbringt. Aber er hat gegen Dänemark Situationen gehabt, in denen er nicht mit zurückgekommen ist oder abgeschaltet hat", sagte der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach, Bayern München und Inter Mailand im Interview mit Goal und Spox.

So etwas könne man sich zwar gegen Dänemark erlauben, allerdings sei nicht auszuschließen, dass so etwas auch in einem Endspiel vorkommen könne, " wenn ein Spieler so einen Charakter hat" und das würde Leroy Sane "niemand mehr verzeihen", so Matthäus weiter.

Grundsätzlich schätzt der 150-fache Nationalspieler die Qualitäten des Außenstürmers von Bayern München." Ich liebe Sane auf dem Platz", betonte der 60-Jährige. Allerdings gehöre auch die ein oder andere Disziplin dazu, die Sane noch lernen müsse."Er müsste eigentlich seine Lektion gelernt haben, nachdem Jogi Löw ihn 2018 nicht mitgenommen hat."