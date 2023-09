Leroy Sane spricht sich für Julian Nagelsmann als neuen DFB-Trainer aus

Julian Nagelsmann ist der DFB-Topkandidat

Nach zahlreichen Absagen ist Nagelsmann mittlerweile zum Topkandidaten aufgestiegen. Jürgen Klopp will es wie Matthias Sammer nicht machen, Louis van Gaal fühlt sich lediglich geehrt vom Interesse und Kandidaten wie Felix Magath zieht der DFB nicht ernsthaft in Betracht.

Nagelsmann ist indes noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden, so dass im Grundsatz eine Ablöse gezahlt werden müsste. Der klamme DFB will aber nicht von seinem Credo abweichen, keine Ablösen für Trainer zu zahlen. Die Bayern sind daher bereit, dem Fußballbund in dieser Hinsicht entgegenzukommen.